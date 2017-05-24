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24 мая 2017, 12:19
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Владимир Егоров отметил участников JuniorSkills и «Архимед»

23 мая 2017 г. в Минобрнауки Якутии чествовали призеров и наставников финала III-го национального чемпионата среди школьников JuniorSkills и лауреатов ХХ Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед». Участников и их наставников поздравили министр образования и науки Якутии Владимир Егоров и замминистра Эдуард Кондратьев.

«Мы очень рады, что вы достойно выступили. Везде в средствах массовой информации вы прозвучали, не только в наших СМИ но и в российских», — сказал министр.

Напомним, что в финале III-го национального чемпионата среди школьников JuniorSkills якутские школьники показали высокий уровень подготовки и заняли третьи места по трем компетенциям:  по компетенции «Аэрокосмическая инженерия» команда в составе Егора Большакова, Станислава Охлопкова, Ивана Пахомова, обучающиеся Октемского научно-образовательного центра Хангаласского улуса;   по компетенции «Лабораторный химический анализ» команда в составе  Татьяны Степановой, Алексея Старостина, обучающиеся Физико-технического лицея им. В.П. Ларионова г. Якутска;  по компетенции «Мультимедийная журналистика» команда в составе Марселя Данилова, Алены Никифоровой, воспитанников Центра дополнительного образования  Горного улуса. Кроме того, наши дети выступили по компетенциям «Кровельные работы по металлу»  (Данил Байков, Даниил Строев, обучающиеся СОШ № 25 г. Якутска) и «Кулинарное дело» (Владислав Мигалкин, Анастасия Петрова, обучающиеся Саха политехнического лицея г. Якутска).

Главный специалист министерства Павел Григорьев, который был руководителем делегации команды JuniorSkills, подробно рассказал об участии наших ребят в финале  чемпионата и привел статистику в сравнении с прошлым годом. «В финале III-го национального чемпионата среди школьников JuniorSkills приняли участие 148 команд и 300 участников, в прошлом году было 83 команды и 173 участника. 56 региона проводили свои региональные чемпионаты. Из 56 регионов на финал чемпионата были приглашены только 36 регионов, в том числе и мы. Как видим, с каждым годом количество команд и экспертов увеличивается, конкурсные задания усложняются», — отметил Павел Григорьевич. Также он добавил, что руководители команд и наставники по компетенциям приняли активное участие в деловой программе чемпионата.

Директор республиканского ресурсного центра «Юные Якутяне» Мария Петрова отметила, что наша республика была включена в пятерку лучших регионов, которые провели региональные чемпионаты по более чем 8 компетенциям и которые представили в финале 5 и более команд. «Среди этих 5 регионов – Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская область. Получается, что мы в одном ряду с такими регионами, где очень развиты промышленные кластеры. Конкуренты наших ребят очень активно проходят практику на производстве этих кластеров, чего нам не хватает. Думаем, что наша задача на будущее это обеспечить связь с промышленными организациями», — сказала Мария Петровна.

Своими впечатлениями поделились и сами участники соревнований. Так, учащийся Октемского научно-образовательного центра, участник компетенции «Аэрокосмическая инженерия»  Егор Большаков отметил, что задания были более сложные, чем в прошлом году, так как добавилась еще теоретическая часть к соревнованиям, были сложные задания по чертежу и 3Д программированию. Лауреат ХХ Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» Валентин Иванов рассказал о своем изобретении, которое получило высокую оценку у экспертов. «Мы представили универсальный инструмент на базе болгарки. Инструмент имеет 8 функций, таких как электрическая пила, водяной насос, всё сделано из подручных материалов. Эксперты отметили, что это отличная идея для дачников и для сельской местности. Для себя я получил много положительных впечатлений и набрался опыта», — сказал Валентин.  Напомним, что с 16 по 19 мая в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники»  (г. Москва) прошел юбилейный ХХ  Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед», где учащиеся Нюрбинского центра научно-технического творчества Айаан Иванов и Валентин Иванов стали обладателями золотой медали за разработку модели «Универсальная многофункциональная болгарка «Мохсогол» (рук. Егор Мухин, педагог дополнительного образования детей).

Министр Владимир Анатольевич вручил всем учащимся сертификаты на стипендию Главы Республики Саха (Якутия) с приглашением на Елку Главы республики в декабре этого года. Также учащиеся получили путевки во Всероссийский детский центр «Океан» на смену «Джуниорскилс» с 1 по 21 июня. Наставникам и руководителям команд были вручены благодарственные письма Министерства образования и науки Якутии за высокую и качественную подготовку участников  III Национального чемпионата JuniorSkills и Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед».

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Источник: Пресс-служба Минобрнауки Якутии.
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