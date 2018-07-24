Владимир Егоров: 20 школ Якутии попали в число призёров Международных интеллектуальных игр

Школьники республики показали хорошие результаты на Международных интеллектуальных играх, проведённых с 5 по 15 июля в Якутске. Об этом в ходе брифинга по итогам мероприятия заявил министр образования и науки республики Владимир Егоров.

По словам министра, 20 школ республики стали призёрами Международных интеллектуальных игр, а Физико-технический лицей им. В.П. Ларионова из Якутска занял четвёртое место в общем командном зачёте.

Кроме того, министр отметил ученика специализированного учебно-научного центра при Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова Максима Андреева, который занял первое место в старшей лиге Международной олимпиады «Туймаада» по математике, опередив сильнейших школьников из Сингапура, Казахстана, Румынии, Гонконга из других школ.

В Международных интеллектуальных играх приняло участие 1566 аккредитованных участников, кроме того вне аккредитации участвовало более 1,5 тыс. педагогов в рамках Международного симпозиума по проблемам развития одарённости детей и юношества в образовании «Научное образование».

«В МИИ приняла участие 181 школа — образовательная организация из 185 стран мира. С учётом того, что многие школьники обучаются в школах не своих стран, зарегистрировано представительство школьников из 21 страны мира. С учётом экспертов, тьюторов, педагогов, волонтёров, руководителей в Международных интеллектуальных играх в Якутске приняли участие представители из 39 стран мира», – сообщил Владимир Егоров.

МИИ-2018 прошли под патронатом ЮНЕСКО, Российской академии наук, Международного движения в поддержку научно-технического досуга молодёжи МИЛСЕТ (MILSET), крупнейшей в мире общественной организации, имеющей представительство в 140 странах. Также проведение Игр было поддержано Советом Федерации Федерального Собрания РФ, Минобрнауки России и Агентством стратегических инициатив.

Всего прошли мероприятия по 12 направлениям. Большой кубок Международных интеллектуальных игр разыгрывался по результатам пяти конкурсных дисциплин: Международной олимпиады «Туймаада» по математике, физике, химии, информатике, научной конференции-конкурса «Science Fair», 3D-моделированию, IT – хакатону и робототехнике.

Победителем общего зачёта стала команда из старшей школы математики и науки при Национальном университете Сингапура, завоевавшая три первых места из пяти. В число призёров вошли команды из Румынии и Казахстана. На четвёртом месте, как сказано выше, оказалась команда Физико-технического лицея им. В.П. Ларионова.

Гран-при Международной школьной научной-конференции-конкурса – пять тысяч долларов ­– получил ученик из Актюбинска Республики Казахстан Нурдаулет Таумергенов. Идея о создании сенсорной перчатки, которая превращает жесты руки в звуки, пришла мальчику, когда он работал волонтёром в центре для глухонемых.

Среди внеконкурсных направлений Владимир Егоров рассказал о Международной выставке научных и проектно-исследовательских работ школьников MILSET Vostok Expo-Sciences и Международной исследовательской школе (МИШ), в которой международные команды работали над разработкой 12-и проектов, большая половина которых затрагивала решение проблем, связанных с реалиями нашей республики. Также в рамках МИИ была организована работа мультимедийной школы юных корреспондентов и презентационной игры «Дипломат будущего», в ходе которой юные дипломаты в формате дебатов смоделировали модель ООН и обсудили вопросы развития науки и роли молодёжи в науке.

Напомним, временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев ранее заявил, что идея проведения Международных интеллектуальных игр гораздо шире, чем просто вовлечение к участию в мероприятии одарённых детей из Якутии. «Это инвестиции в будущее», – подчеркнул Врио главы. Участники соревновались по самым разным направлениям, в том числе по робототехнике, 3D-моделированию, то есть по тем компетенциям, которые сегодня определяют развитие общества в целом. По словам Николаева, наши дети получили уникальный опыт участия в мероприятии международного уровня, увидели, как развиваются их сверстники из других регионов России и из других стран мира.