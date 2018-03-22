Владимир Членов: Люди видят перспективы развития и настроены на работу

Народный депутат республики, руководитель общественной организации «Якутская Арктика» Владимир Членов поделился впечатлениями о выборах Президента России.

«Мне было очень волнительно наблюдать за ходом голосования. Результаты выборов в республике говорят сами за себя — люди выразили поддержку тем решениям, которые приняты руководством страны в отношении развития Дальнего Востока. Люди видят, как меняется жизнь не только в центре страны, но и в самых удаленных ее уголках.

Как общественный деятель и депутат парламента Якутии по Арктическому одномандатному избирательному округу я много езжу по районам. Могу сказать одно: масштабные задачи по развитию Арктики, поставленные Президентом страны находят отклик и поддержку у жителей республики. На федеральному уровне разработаны планы по развитию, принята Стратегия развития Арктики, открывающая новые перспективы региона. Этот посыл руководства страны услышан населением. Общаясь с жителями, я вижу, как меняется их отношение к тем территориям, на которых они проживают – они строят планы по развитию своих населенных пунктов. На местах люди задают вопросы, касающиеся конкретных вещей: о строительстве социальных объектов, о выделении вездеходов. То есть их волнуют вещи, которые связаны с развитием инфраструктуры и налаживанием быта. Безусловно, мы только в начале пути, нам очень многое предстоит сделать по выстраиванию законодательной базы для развития оленеводства, в целом традиционных видов хозяйствования. Большие надежды республики связаны с развитием Северо-Якутской опорной зоны и грамотным промышленным освоением Арктики.

В эти дни в Якутии проходит VII Съезд коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). Я слежу за мероприятиями съезда, вижу, сколько интересных предложений, конкретных мер и механизмов по улучшению жизни в Арктике вносятся делегатами и представителями общественных организаций, вижу, на каком подъеме проходят круглые столы. Все это говорит о том, что люди видят реальные перспективы развития и настроены на работу».