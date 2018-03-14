Владимир Чичигинаров, Виктор Федоров и Павел Ксенофонтов подали заявления

14 марта Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) принял заявление у трех заявителей.

Заявления подали: руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Саха (Якутия) Владимир Чичигинаров (по территории Поярковского одномандатного округа №5), председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Федоров (по территории Поярковского одномандатного округа №5), главный инженер АО «Сахатранснефтегаз» Павел Ксенофонтов (по территории Сайсарского одномандатного округа №2).

Справка:

Чичигинаров Владимир Ильич

Дата рождения: 30 июня 1962 года

Место рождения: с.Хатылы Чурапчинского р-на Якутской АССР

Образование: высшее

«Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова», «РАГС при Президенте РФ»

Место работы: руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Саха (Якутия)

Справка:

Федоров Виктор Николаевич

Дата рождения: 7 сентября 1958 года

Место рождения: г.Якутск Якутской АССР

Образование: высшее

«Московский институт стали и сплавов»

Место работы: председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры.

Справка:

Ксенофонтов Павел Валериевич

Дата рождения: 11 ноября 1978

Место рождения: с.Оросу, Верхневилюйского р-на Якутской АССР

Образование: высшее

Российский государственный университет нефти и газа им.И.М,Губкина

Место работы: главный инженер АО «Сахатранснефтегаз».

Прием документов на участие в предварительном голосовании для кандидатов в народные депутаты РС(Я) осуществляется по адресу:

город Якутск, ул.Аммосова, дом 18, каб.401

Время приема документов:

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00,

суббота, воскресенье – выходные дни, за исключением 31 марта и 01 апреля (в эти дни прием документов будет вестись по обычному графику).

Документы для скачивания доступны по ссылке: http://dropmefiles.com/DMFD6

Также на сайте http://yakut.er.ru/news/2018/3/12/pg-v-il-tumen/

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) пройдет 15 апреля.