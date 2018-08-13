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13 августа 2018, 15:35
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Владимир Балынец улучшил свой рекорд на чемпионате Европы

Спортсмен-паралимпиец, действующий рекордсмен мира и Европы, обладатель неофициального титула «Мистер Жим» из Якутска в очередной раз успешно выступил на чемпионате континента среди здоровых спортсменов.

Соревнования прошли под эгидой международной Федерации пауэрлифтинга (IPF) в городе Бордо, во Франции с 9 по 12 августа. На турнир приехали сильнейшие атлеты из 25 стран Европы, всего на постаменте свою силу показали около 200 спорстменов. Чемпионат прошел в нескольких дивизионах – мужчины, женщины, юниоры и юниорки.

Владимир Балынец, выступавший под руководством заслуженного тренера России Петра Давыдова, вновь оказался недосягаем в весовой категории спортсменов до 59 кг. В третьей попытке Владимир взял вес 172,5 кг и, тем самым, улучшил свой прошлогодний рекорд на 1 кг. Напомним, Владимиру принадлежит и рекорд чемпионата мира в 175 кг, который он установил в мае в Хельсинки. Второй результат в этом весе показал спортсмен из польши Дариуш Взола (147,5), бронзовую медаль соревнований выиграл Фредрик Мирванг (145) из Норвегии.

Сборная команда России, которая выступала на чемпионате Европы в неполном составе из 12 спортсменов показала хорошие результаты, но  в командном зачете первенствовала лишь в дивизионе девушек-юниоров.

Теперь Владимир Балынец будет проходить восстановительные сборы в г.Алексин Тульской области.

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Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/69-tyazhelaya-atletika/7814-vladimir-balynets-uluchshil-svoj-rekord-na-chempionate-evropy
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