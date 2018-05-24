Владимир Балынец стал чемпионом мира и установил новый рекорд

Очередную золотую медаль чемпионата мира по пауэрлифтингу завоевал заслуженный мастер спорта России Владимир Балынец. Соревнования прошли в городе Вантаа в Финляндии.

Напомним, Владимир Балынец является чемпионом России среди здоровых спортсменов. Ему принадлежит рекорд России по классическому жиму, он является лидером мирового рейтинга в весе до 59 кг. Также в феврале в Суздали призер Паралимпийских игр-2012 завоевал 13-ю медаль чемпионата России среди лиц с ПОДА.

На турнире в Хельсинки Владимир выступил в весовой категории до 59 кг и обновил собственный рекорд чемпионата мира по жиму лежа, показав результат в 175 кг. Чтобы принимать участие в соревнованиях среди здоровых спортсменов, Владимиру приходится подниматься на несколько весовых категорий выше: ведь в турнирах среди лиц с ПОДА он выступает в категории до 49 кг.

Для чемпиона и рекордсмена Европы и мира соревнования в Финляндии стали одним из первых этапов подготовки к Паралимпийским играм в Токио. Для того, чтобы получить путевку на главный старт четырехлетия, атлеты должны набрать достаточное количество рейтинговых баллов. Надо заметить, что Международный паралимпийский комитет допустил к Паралимпиаде-2018 только «чистых» спортсменов России, которые выступали на Играх в нейтральном статусе. Так что вопрос об участии наших спортсменов в Играх-2020 также остается открытым.

25 мая в 15-30 в ЦСП «Триумф» состоится пресс-конференция с его участием.