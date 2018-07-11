Владимир Балынец стал абсолютным чемпионом турнира в Словакии

В городе Бановце-над-Бебравоу (Словакия) с 6 по 8 июля впервые состоялся международный турнир по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из Венгрии, Польши, России и Словакии.

Сборная команда России в составе 15 спортсменов выступила под руководством старшего тренера по пауэрлифтингу спорта лиц с ПОДА заслуженного тренера России Дмитрия Красильникова. «Основная цель участия в турнире — это получить опыт выступлений на международной арене и показать мировому сообществу, что наша сборная, несмотря на изоляцию от международных соревнований, продолжает тренироваться и улучшает свои результаты по сравнению с лидерами мирового пауэрлифтинга спорта лиц с ПОДА, — заявил старший тренер. – В конце мая во Франции проходил чемпионат Европы, и если сравнить его результаты с результатами чемпионата России, то мы бы увезли домой рекордное количество медалей за всю историю российского пауэрлифтинга спорта лиц с ПОДА. Российские спортсмены завоевали бы восемь золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых медалей».

Якутский паралимпиец Владимир Балынец подтвердил лидерство и выиграл соревнования в дисциплине «жим лежа», подняв вес в 168 кг. Этот результат стал лучшим на два килограмма, по сравнению с его рекордом на чемпионате Европы среди лиц с ПОДА в 2015 году в Венгрии. Также по итогам соревнований наш спортсмен был признан абсолютным чемпионом турнира, показав лучший результат среди всех участников.

Сборная команда России ожидаемо выиграла командный зачет и собрала внушительный комплект золотых медалей.

«Эти старты были важны, так как у нас уже давно не было соревнований в параспорте. С точки зрения опыта и подготовки к будущим соревнованиям турнир в Словакии оказался очень удачным. Владимир еще раз доказал, что ему пока нет равных и в сборной страны и на международной арене, — поделился впечатлениями личный тренер спортсмена Петр Давыдов. – Далее нас ждет еще одно серьезное испытание – 9-12 августа во Франции пройдет чемпионат Европы по пауэрлифтингу уже среди здоровых спортсменов. В Бордо Владимир будет выступать в весовой категории до 56 кг».

Состав сборной команды России

Владимир Балынец (Республика Саха (Якутия)

Марат Хасанов (Республика Башкортостан)

Владимир Кривуля (Краснодарский край)

Александр Дюкин (Свердловская область)

Дмитрий Апанасевич (Брянская область)

Александр Белов (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра)

Магомед Джамалов (г. Санкт-Петербург)

Игорь Шморгун (г. Москва)

Андрей Самовик (Краснодарский край)

Ислам Гукетлов (Кабардино-Балкарская Республика)

Хеда Бериева (Кемеровская область)

Надежда Сычева (Московская область)

Алла Дзуцева (Республика Северная Осетия Алания)

Вера Муратова (Владимирская область)

Василина Шестакова (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра)

Пауэрлифтинг спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата впервые был представлен на Паралимпийских играх 1964 года в Токио под названием «тяжелая атлетика», в 1992 году было принято решение о переименовании его в «пауэрлифтинг». Изначально в Паралимпийских играх участвовали только мужчины, однако на Паралимпийских играх 2000 года в Сиднее женщины впервые приняли участие в соревнованиях. В данном виде спорта атлеты демонстрируют силу верхней части тела, и иногда можно увидеть, когда спортсмен поднимает вес штанги, превышающий в 3-4 раза собственный вес тела. На XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония) будет разыграно 20 комплектов медалей в пауэрлифтинге спорта лиц с ПОДА.