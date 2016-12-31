Владимир Атаманченко: Счастливого Нового года! Чудесного Рождества!

Пусть этот год начнется с добрых слов, сердечных пожеланий, подарит смелые и мудрые решения. Желаю отличного настроения, энергии и вдохновения, тепла любимых и близких людей, удовольствия и ярких впечатлений от каждого дня! Здоровья, любви, благополучия и удачи!

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