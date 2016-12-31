Владимир Атаманченко: Счастливого Нового года! Чудесного Рождества!

Дорогие друзья!
Поздравляю с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством!
Пусть этот год начнется с добрых слов, сердечных пожеланий,
подарит смелые и мудрые решения.
Желаю отличного настроения, энергии и вдохновения, тепла любимых и близких людей, удовольствия и ярких впечатлений от каждого дня!
Здоровья, любви, благополучия и удачи!
Счастливого Нового года! Чудесного Рождества!comments powered by HyperComments
Источник: Владимир Атаманченко, народный депутат Республики Саха (Якутия), вице-президент Азиатско-Тихоокеанского Банка по Республике Саха (Якутия).