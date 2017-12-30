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30 декабря 2017, 11:29
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Владимир Атаманченко поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством

Дорогие жители и гости республики!

От всей души поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством!

С самыми замечательными праздниками, которые дарят нам счастье и радость, несут в каждый дом тепло и уют.

Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пускай все хорошее, что радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем.

Пусть в новом году удача благоволит начинаниям, проекты увенчиваются успехом, вдохновение не покидает, ритм жизни держит в тонусе, в сердце остаётся место для чудес и любви,  в душе – больше света и тепла.

Дорогие друзья, желаю вам и вашим близким  исполнения всех желаний, здоровья, благополучия и душевного спокойствия.

С Новым годом!    С Новым счастьем!

С уважением, вице-президент Азиатско-Тихоокеанского Банка по Республике Саха (Якутия), народный депутат  Владимир Атаманченко

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