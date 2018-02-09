Владимир Атаманченко поздравляет с Днём работника гражданской авиации

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!

Поздравляю вас с Днём работника гражданской авиации и 95-летием создания

воздушного флота страны!

В наше время взлететь под облака доступно каждому человеку. Для этого не нужно быть птицей или профессиональным пилотом. Достаточно зайти на борт самолета и доверится пилотам гражданской авиации. Именно, авиаторы сделают наш полет незабываемым и приятным. Они перевозят пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы. Для жителей республики, территория которой составляет свыше трех миллионов квадратных километров, авиация – единственный вид транспорта круглогодичного действия.

Сегодня профессиональный праздник не только летного состава авиакомпанией «Якутия» и «Полярные авиалинии», но и технических работников, диспетчеров, инженеров, обслуживающего персонала – одним словом, огромного количества людей, которые обеспечивают нам безопасность и комфорт во время полета. И самая большая благодарность пассажиров – это аплодисменты при посадке, которые предназначены не только экипажу самолета, но всем работникам авиакомпании.

Спасибо за то, что доставляете нас в безопасном комфорте в любой пункт назначения!

Ясной, летной погоды, спокойных взлетов и мягких посадок!

Чистого неба, доброго здоровья и счастья!

Владимир Атаманченко, народный депутат Республики Саха (Якутия), вице-президент Азиатско-Тихоокеанского Банка по Республике Саха (Якутия)