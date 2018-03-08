Владимир Атаманченко поздравляет с 8 марта

Дорогие женщины!

Примите самые сердечные поздравления с Международным женским днем!

Во всем мире этот прекрасный весенний праздник является символом сердечности и доброты, любви, радости и тепла. Мы преклоняемся перед бесценными чертами, которыми вы наделены: обаянием, нежностью и красотой, мудростью, терпением и душевной чуткостью. Но главный ваш талант – растить и воспитывать детей, окружать любовью и заботой своих близких, создавать домашний уют.

Вы обладаете уникальным женским искусством — вдохновлять и наполнять нас, мужчин, творческой энергией. Быть нам верной жизненной опорой и воспитывать в нас ответственность за счастье и будущее семьи.

Уважаемые ветераны, особые слова признательности хочется сказать сегодня вам – ваша сила духа, ваш подвиг научили нас быть настоящими мужчинами, побеждать вопреки всему. Благодарим за все, что делается вашими заботливыми женскими руками…

Милые женщины, пусть ласковое весеннее солнышко согреет своими нежными лучами, прекрасные и благоухающие цветы зачаруют своим волшебным ароматом, теплые улыбки и любящие глаза радуют сердце.

Счастья и оптимизма, здоровья и благополучия, вдохновения, удачи и успехов!

Народный депутат Республики Саха (Якутия), вице-президент Азиатско-Тихоокеанского Банка по Республике Саха (Якутия) Владимир АТАМАНЧЕНКО