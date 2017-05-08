Владимир Атаманченко поздравляет с 72-й годовщиной Великой Победы

Дорогие якутяне!

9 мая 1945 года весенним солнечным днем усталый, но счастливый солдат вытер рукавом гимнастерки с лица пороховую гарь самого последнего трудного боя. Именно в этот день радостной вестью во всех уголках нашей Родины прозвучало долгожданное слово: «ПОБЕДА!».

Мы празднуем очередную годовщину Великой Победы. Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж, дочь. Рассказываем из поколенья в поколенье об их светлом подвиге, чтим память. Передаем дедовские медали и о каждой из них рассказываем своим детям. Сегодня осталось так мало людей, кому лично можем сказать «Спасибо» за этот подвиг. Пройдёт ещё немного времени и их не останется вовсе, а потому очень важно сохранить трепетное уважительное отношение к этой дате. В этот день в каждом городе у Вечного огня собираются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, почтив минутой молчания, и в который раз поблагодарить за победу. Их имена золотыми буквами навечно вписаны в героическую летопись грандиозной битвы с врагом. Выросли новые поколения: для них Великая Отечественная война – далекая история. Акция «Бессмертный полк» помогает сохранить историю Победы в Великой Отечественной войне и передать память о ней нам и будущим поколениям. Шествие с портретом или фотографией ветеранов войны, тыла, вдов, блокадников чем-то напоминает «…что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей».

Дорогие ветераны! Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей, за их счастье! Спасибо Вам, и низкий поклон!

Поздравляю с Днём Великой Победы!

Крепкого здоровья, оптимизма, счастья, благополучия и мира!

Народный депутат Республики Саха (Якутия), вице-президент Азиатско-Тихоокеанского Банка по Республике Саха (Якутия) Владимир Атаманченко