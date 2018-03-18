Владимир Аммосов: Горожане определят новый облик Якутска

18 марта в Якутске стартовал второй этап приоритетной национальной программы «Формирование комфортной городской среды». В рейтинговом голосовании могут принять участие все горожане, включая школьников от 14 лет, получивших паспорта гражданина России.

Депутат Якутской городской Думы, заместитель директора МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Владимир АММОСОВ: «Поддержал три проекта: «Ворота Якутска», Бульвар учителя и Сквер труженикам тыла. Считаю, что проект по обустройству площади «Ворота Якутска» максимально готов к реализации уже в этом году и станет визитной карточкой нашего города. За Бульвар учителя проголосовал, потому что начатое должно быть доведено до логического завершения, так как данный проект начал реализовываться еще в прошлом году. А Сквер труженикам тыла станет украшением центральной части столицы. От участия в рейтинговом голосовании будет напрямую зависеть каким станет облик Якутска в ближайшие годы».

Вниманию горожан! На рейтинговое голосование вынесены восемь ключевых проектов, из которых горожане могут выбрать от одного до пяти лучших, по их мнению, проектов:

— Площадь «Ворота Якутска»,

— Сквер труженикам тыла,

— Комплексное благоустройство территории Бульвара учителя,

— Благоустройство озера Сайсары,

— Открытие улицы Кирова с благоустройством прилегающей территории,

— Роллерная зона в с. Хатассы,

— Сквер молодежи,

— Сквер землеустроителей.

Примите участие в рейтинговом голосовании! Твой город – твое решение!