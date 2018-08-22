Владелец «Усадьбы Атласовых» снялся в клипе известного рэпера

Владелец этнокомплекса «Усадьба Атласовых» Василий Атласов снялся в клипе Макса Коржа «Горы по колено». Клип за неполный месяц набрал почти шесть миллионов просмотров.

Премьера клипа Макса Коржа «Горы по колено» состоялась 4 августа. Герой ролика узнает о беременности своей девушки и погружается в воспоминания о холостяцкой жизни с друзьями, походами, экстримом. Съемки клипа проходили в основном на Камчатке, но в нескольких эпизодах засветились и якутяне.

Эпизод с участием владельца этнокомплекса длится всего несколько секунд: возле остановки стоит Василий Атласов, к нему подъезжает Макс Корж, показывает фотографию парня, Атласов показывает ему, куда дальше ехать.

Василий Атласов:

— Ко мне обратился друг и попросил помочь его знакомым, которые снимают клип. Им был нужен человек с колоритной внешностью. Я по-дружески согласился. Хотя эпизод длится несколько секунд, его снимали около двух часов, так как проект был очень серьезным. Клип посмотрел, понравился. Молодцы!