Владелец бара осужденный за попытку изнасилования несовершеннолетней отбудет свой срок до конца

Осужденному за попытку изнасилования несовершеннолетней Эдуарду Бему отказали в условно-досрочном освобождении, передает телеканал «Якутия 24».

В 2011 году несовершеннолетняя девушка устроилась на работу официанткой в кафе «Зер Гут», принадлежащее Эдуарду Бему, совладельцу торгового центра «Тамара». После совершения в отношении нее преступления — в июне того же года Бем избил ее и пытался изнасиловать — девушка и ее мать обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Дважды в возбуждении уголовного дела было отказано, и только на третий раз, после того, как дело под контроль взяла Москва, уголовное дело было возбуждено, Бем был помещен в СИЗО. Дело рассматривалось в закрытом режиме, в мае 2012 года обвиняемый был осужден Верховным судом Якутии по ст. 30 ч.3 п. «а»- ч.3 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней) к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Адвокаты обжаловали приговор в Верховном суде РФ, но судебный акт был оставлен без изменения.

Как сообщал в своем интервью, данном в 2014 году газете «Якутия», старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РС(Я) Антон Новиков: «Эдуард Бэм — человек словно из лихих 90-х. Образ мышления, манеры соответствующие, при этом обладал обширными связями и возможностями. Давление на следователя и потерпевших оказывалось колоссальное. Очень помогло вмешательство журналистов».

В апреле 2018 года в Якутский городской суд поступило ходатайство адвоката в интересах Эдуарда Бема об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Рассмотрение материалов состоялось 21 июня. Потерпевшая девушка в судебное заседание не явилась, однако письменно заявила о своем несогласии с условно-досрочным освобождением обидчика: он не признал вину, не принес извинений, и, учитывая тяжесть деяния, должен отбыть весь срок назначенного наказания.

Представитель исправительного учреждения рассказал о том, что за период отбывания наказания Бэм 4 раза допускал нарушения режима, ему были назначены дисциплинарные взыскания, которые в настоящее время сняты и погашены. При этом поощряли осужденного 12 раз, за добросовестное отношение к труду. Условно-досрочное освобождение администрация ИК-1 посчитала нецелесообразным.

Такой же позиции придерживался прокурор, представив суду сведения о том, что в период нахождения в местах лишения свободы Бэму вменялось в вину еще одно преступление — угроза убийством. В правоохранительные органы обратился гражданин, которому, по его словам, Бем звонил и отправлял сообщения по сотовому телефону, угрожая физическим насилием с угрозами жизнью и здоровью, такими как отрезание органов. Дело было прекращено в январе 2018 года по нереабилитирующему основанию, в связи с истечением сроков привлечения к ответственности.

Отметим, что Эдуард Бем не признал свою вину в совершении преступления, за которое он осужден, по словам адвоката, настаивая на том, что он стал жертвой оговора. Однако Бем оплатил присужденную потерпевшей девушке сумму, 80 000 рублей.

Рассмотрев материалы, суд постановил: в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении отказать. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В исправительном учреждении Эдуарду Бему осталось провести 1 год, 4 месяца и 3 дня.