Вкусный осенний маринад от лучшего фудфотографа Якутии

У нас в Якутии окончательно и безвозвратно какая-то «осенезима», так холодно, что в бабье лето верится с трудом.Скоро начнем собирать теплицы и раскладывать по полочкам урожай, что-то в мешки, что-то в банки. Предлагаю вам прекрасный способ утилизации «огуречного брака»😂😂😂Этот Зимний огуречный салат элементарен в приготовлении, но получаются наивкуснейшие, хрустящие огурцы, вкуснее не пробовала😍и самое главное, в этот салат подойдут все «не модельной внешности» экземпляры — перерослики, крючки и прочие тепличные товарищи любого сорта😄Итак , вам понадобится: 2,5 кг нарезанных огурцов 3 большие луковицы 4 зубчика чеснока 1,5 ст.л. соли 3 ст.л. сахара 1/2 ст.л. душистого перца горошком 2 лавровых листа 120 мл. растительного масла 100 мл. уксуса 9% 100 мл. воды (если будет недостаточно маринада) пучок укропа Приготовление: Огурцы промываем, протираем, и режем на кружки примерно 0,5 см. толщиной (переросликов режем на полукольца), слишком тонко резать не надо, иначе огурчики будут не хрустящими. Добавляем лук полукольцами, мелко нарезанный укроп, нарезанный на половинки чеснок, соль, сахар, душистый перец горошком и масло. Все аккуратно перемешиваем, можно руками, так удобней. Затем накрываем крышкой и оставляем на 3 часа мариноваться и огурцы должны пустить сок. Через час можете перемешать, распробовать, если покажется соли мало, можете добавить, перемешать и оставить дальше. По истечении 3-х часов огурцы дадут сок и уменьшаться в объёме, если маринада будет маловато, можете добавить 100 мл. воды, ставим на плиту, добавляем уксус, аккуратно перемешиваем и варим с момента закипания минуты 3 осторожно помешивая, чтобы наши огурчики не ломались. Как только огурцы поменяют цвет, раскладываем по стерилизованным банкам, заливаем маринадом, закрываем плотно крышками, переворачиваем и оставляем до полного остывания (без укутываний). Приятного аппетита!