«Вкус Якутии»: Шеф-повар Николай Сарычев провел мастер-класс в Якутске

2 декабря эксперт IV гастрономического фестиваля «Вкус Якутии» Николай Сарычев провел мастер-класс для практикующих шеф-поваров столичных ресторанов, предприятий общественного питания, а также для студентов технологических ССУЗов и ВУЗов г. Якутска. Встреча состоялась в кулинарной лаборатории Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации.

Почетный гость Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии», аттестованный член класса B международной Ассоциации кулинаров (WAKS), автор проекта Кулинарной студии «CULINARY ON» продемонстрировал приготовление горячих блюд и холодных закусок из чира, свинины, курицы и жеребятины двух вариантов под различными соусами.

В ходе мастер-класса Николай Сарычев рассказал, что на протяжении многих лет исследует старинные рецепты различных кухонь и адаптирует их на современный лад, поэтому в его багаже немало интересных находок, которыми он готов поделиться. Шеф-повар признался, что в каждом новом для себя месте любит знакомиться и работать с местными продуктами, с овощами и различными видами мяса. Среди конкурсантов IV фестиваля «Вкус Якутии» известный российский шеф-повар выделил кулинарные работы, представленные в этноусадьбе Атласовых. «В этом ресторане было все понимание того, как готовить национальные блюда», — отметил он.

Сарычев также дал полезные советы по организации работы шеф-повара, и о том, как научиться грамотно работать на кухне. Он посоветовал студентам и практикующим поварам чаще участвовать в различных кулинарных конкурсах для приобретения личного опыта. Сам он является постоянным участником и призером международных конкурсов и выставок. Сегодня Николай Сарычев является аттестованным членом класса B международной Ассоциации кулинаров (WAKS), автором проекта Кулинарной студии «CULINARY ON». Хорошо знает европейскую, русскую, испанскую, итальянскую, а также молекулярную кухню. Стажировался в Венгрии, Италии, Испании, Таиланде. Участник и призер международных конкурсов и выставок, постоянный ведущий мастер-классов для профессионалов, а также любителей вкусно готовить на центральных телеканалах. Николай является членом Национальной Гильдии шеф-поваров России, а также испанской ассоциации шеф-поваров Vinaros Gastronomic, член Московской ассоциации кулинаров, преподаватель в обучающем центре Starmart, ведущий мастер-классов для сегмента HoReCa в МЕTRO CC, автор множества публикаций в кулинарных журналах.

Куратор проекта, директор ресторана «Тамерлан» Оксана Попова сообщила, что основная цель мероприятия – показать нашим действующим шеф-поварам и студентам, как и что можно приготовить из местной продукции в современной подаче, более приближенной к европейским стандартам. «У нас в Якутии большой выбор отличных натуральных продуктов, которые мы должны не только вкусно приготовить, но и красиво подать. В Якутск приезжает очень много иностранных туристов, которые по достоинству оценивают небольшие изысканные порции национальных блюд в современной подаче», — говорит она.

Во второй половине дня своим мастерством с участниками поделится шеф-повар из Японии Сибуити Косаки. Почетный гость и член жюри гастрономического фестиваля, является владельцем ресторана в Японии, обладателя мишленовской звезды, самого влиятельного гастрономического рейтинга, а также представителем 11 поколения династии японских шеф-поваров, которые ведут свою профессию из 19 века.

Напомним, в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» стало хорошей традицией привозить в Якутск лучших знатоков кулинарного дела. В прошлом году мастер-класс в Якутском торгово-экономическом колледже потребительской кооперации провел профессиональный повар, фуд-стилист, фотограф и телеведущий, создатель и главный редактор кулинарного онлайн журнала kulinarius.tv Константин Жук.