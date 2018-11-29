«Вкус Якутии» откроет новые шедевры национальной кухни Севера

В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» в Якутске с 26 ноября по 2 декабря проводится городской гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» среди предприятий общественного питания. Организаторами мероприятия являются Окружная администрация города Якутска и Ассоциация гостеприимства Республики Саха (Якутия).

«Фестиваль раскрывает все особенности и уникальность национальной кухни. Используя местную продукцию, мы можем показать большое разнообразие изысканных блюд. В рамках мероприятия любой гость фестиваля может попробовать вкусные гастрономические предложения. Благодаря фестивалю «Вкус Якутии» появляются новые кулинарные шедевры возрождаются старые традиционные рецепты, внедряются ресторанные новые технологии, создаются новые необычные сочетания вкусов. Думаю, и в этом году наши рестораторы порадуют блюдами, сделанными вкусно и со вкусом», – поделилась председатель Ассоциации гостеприимства РС(Я) Татьяна Тымырова.

«Вкус Якутии» пропагандирует здоровое питание, популяризирует национальные кухни народов Крайнего Севера и Арктики, также помогает в повышении уровня обслуживания, считают организаторы. Этому немало способствуют шикарные презентации блюд в сочетании с культурой, эпосом, традициями.

Фестиваль «Вкус Якутии» по достоинству оценивают именитые эксперты. Не первый год в Якутск приезжают президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, председатель Правления ФРОС «Region PR», член высшего Экспертного Совета РАСО, основатель Национальной премии «Russian Event Awards» Геннадий Шаталов, член Национальной Гильдии шеф-поваров России и испанской ассоциации шеф-поваров Vinaros Gastronomic, член Московской ассоциации кулинаров Николай Сарычев, и не только в качестве судей. Эксперты также проводят мастер-классы для кулинаров и рестораторов.

Награждение победителей фестиваля «Вкус Якутии» состоится 2 декабря в 12 часов в Центре спортивной подготовки «Триумф». В этот день будут объявлены имена победителей по номинациям «За лучший представленный дегустационный сет», «За оригинальную рецептуру блюд в дегустационном сете», «За сохранение национальных традиций в приготовлении блюд» в категории «Этнический ресторан, кафе» и «За лучший представленный дегустационный сет», «За оригинальную рецептуру блюда в дегустационном сете», «За оригинальность современной подачи блюд в дегустационном сете» в категории «Классический ресторан, кафе».

Ассоциация гостеприимства Республики Саха (Якутия) выставила специальные призы от на обучение профессии повара, официанта и менеджера. Окружная администрация города Якутска учредила специальный приз – кубок главы города Якутска и наградит по своему усмотрению одну команду.

Напомним, что до 1 декабря горожане и гости столицы могут отведать конкурсные блюда и насладиться предложениями от шеф-поваров ресторанов и кафе, участников фестиваля «Вкус Якутии». 11 площадок предлагают всем желающим попробовать «Специальное предложение».

Список ресторанов размещен на официальном сайте Окружной администрации города Якутска. По приобретению билетов и другим вопросам вы можете обратиться по телефонам предприятий, указанных в списке.