«Вкус Якутии»: Гастрономический фестиваль прошел на высоком уровне

В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» с 26 ноября по 2 декабря прошел V юбилейный гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». В течение недели 11 участников – ресторанов и кафе предлагали жителям и гостям города Якутска блюда специального меню, приготовленные из местных экологически чистых продуктов.

Конкурсная часть гастрономического фестиваля «Вкус Якутии» стартовала 29 ноября в ресторане кавказской и восточной кухни «Понаехали». Конкурсанты представили богатое меню – изысканные блюда из местного сырья, каждое – с неповторимой изюминкой. Заключительная часть гастрономического фестиваля «Вкус Якутии» прошла в этнокомплексе «Усадьба Атласовых».

Эксперты и гости фестиваля также посетили вне конкурса рестораны – победители прошлых лет гастрономического фестиваля «Вкус Якутии»: «Махтал», «Тото-Хана» и «ЧочурМуран».

Торжественное награждение лучших ресторанов и кафе по итогам гастрономического фестиваля «Вкус Якутии» состоялось 2 декабря в Центре спортивной подготовки «Триумф».

Гран-при и кубок главы городского округа «город Якутск» вручен ресторану «Каре», руководитель Азарченко Глеб Владимирович».

В категории «Этнический ресторан/кафе» в номинации «За лучший представленный дегустационный сет» победил этнокомплекс «Усадьба Атласовых», руководитель Атласов Николай Васильевич.

В номинации «За оригинальную рецептуру блюд дегустационного сета» в категории «Этническая презентация» лучшим признан ресто-бар «Крыша», руководитель Зырянов Василий Семёнович.

Приз в номинации «За сохранение национальных традиций в приготовлении блюд получил ресторан «Тыгын Дархан», руководитель Филиппова Ирина Аркадьевна.

Приз категории «Классический ресторан/кафе» в номинации «За лучший представленный дегустационный сет» вручен ресторану «Мацури», руководитель Уарова Александра Николаевна;

В номинации «За оригинальную современную подачу блюд в дегустационном сете» победил ресто-бар «Онегин», руководитель Беккер Евгений Михайлович.

В номинации «За оригинальную рецептуру в дегустационном сете» в категории классический ресторан лучшим стал ресторан «Алоха», руководитель Пронтеева Мария Максимовна.

По мнению экспертов, гостей и самих участников, V гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» прошёл на высоком уровне и оставил хорошие впечатления. Результат работы ресторанов и кафе – участников, продемонстрированный во время фестиваля, повышает имидж и туристическую привлекательность Якутии и ее столицы.