Вкладчики банка «Таатта» единовременно смогут получить до 1,4 млн рублей

Вкладчики банка «Таатта» смогут единовременно получить до 1,4 млн рублей через агентство, осуществляющее страхование вкладов. Об этом корреспонденту телеканала «Якутия 24» сказал и.о. первого зампреда правительства РС (Я) Алексей Стручков.

«Банк «Таатта» является участником страхования вкладов, поэтому в соответствии с федеральным законом о страховании вкладов, отзыв лицензии у банка является страховым случаем», — сказал Стручков.

При этом он отметил, что вкладчики смогут вернуть 100% своих вкладов единовременно, если сумма вклада не превышает 1,4 млн рублей. В случае если сумма превышает оговоренную федеральным законом цифру, либо в отношении юридических лиц, то временная администрация, назначенная при отзыве лицензии у банка, определит на конкурсной основе кредитную организацию, через которую будут поэтапно возвращены вклады. Также Госкорпорация страхования вкладов может заняться поэтапным возвратом вкладов. Это будет определено в ближайшее будущее.

Кроме того, реестр вкладчиков будет сформирован в ближайшее время.

На вопрос о выводе денежных средств, и.о.первого зампреда правительства Якутии сообщил, что не может комментировать данную ситуацию.

«Правовая оценка деятельности руководства банка «Таатта» будет дана Банком России совместно с правоохранительными органами. Отмечу, что участия государства в акционерном обществе «Банка Таатта» нет, это частный банк», — подчеркнул Стручков.

Как сообщал телеканал «Якутия 24», приказом Банка России от 5 июля была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у банка «Таатта». В пресс-службе Банка России пояснили, что проблемы в деятельности банка «Таатта» возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества.

Кроме того, банк «Таатта» осуществлял «схемные» операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности

Руководство банка «Таатта» также проигнорировало рабочую встречу по вопросам деятельности банка с и.о. первого заместителя председателя правительства РС (Я) Алексеем Стручковым и представителем Национального банка РС(Я) Центрального Банка РФ. Встреча должна была состояться 4 июля в Доме правительства РС (Я).

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал телеканалу о возможном закрытии банка «Таатта» в связи с банкротством.