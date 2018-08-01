Вклад ссыльных поляков в развитие Якутска обсудят в столице

Польская общественная организация «Полония» РС (Я) при поддержке Министерства внешних связей и по делам народов РС (Я), Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, АУ РС (Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского» и Ассамблеи народов РС (Я) в г. Якутске 10 августа 2018 г. проводит круглый стол, посвященный о вкладе ссыльных поляков в социально-экономическое развитие г. Якутска.

В работе круглого стола планируется участия Генерального консула Республики Польша в Иркутске господина Кшиштофа Свидерека и председателя правления культурно-национальной организации «Полония» Республики Хакасия, редактора журнала ФПНКА«Конгресс поляков в России» (RODACY-соотечественники) Сергея Леончика, а также известных исследователей по польской ссылке истории города.

Дорогие горожане и гости столицы, кому интересна история г. Якутска и тема польской ссылки в Якутии, приглашаем посетить круглый стол, где его участники поделятся своими работами об истории г. Якутска, уделяя внимание о вкладе архитектора Казимира Лешевича, губернатора Ивана Крафта, первого казначея г. Якутска Вячеслава Бирули – Балыницкого и др.

Дата и время: 10 августа 2018 г. в 14:00 ч.

Место проведения: Якутск, ул. Пояркова, д. 4, второй этаж, каб. 225

к.т. 8-914-272-51-88