ВК «Якутия» встретилась с представителем Национального университета Сингапура

Венчурная компания «Якутия» в составе Василия ЕФИМОВА и Лены МОРДИНОВОЙ встретилась с КВЕК Леон Чуань (Kwek Leong Chuan) — главным исследователем Центра квантовых технологий Национального университета Сингапура, а также президентом Азиатской физической олимпиады, в рамках которой он прибыл в г. Якутск. на XVIII Азиатскую физическую олимпиаду, в которой принимают участие более 20 стран Азии и Океании.

В понедельник, 8 мая, Президент Азиатской физической олимпиады Квек Леон Чуань провел лекцию учащимся Республиканского лицея-интернат и всем заинтересованным в квантовых технологиях. На лекцию были приглашены сотрудники Венчурной компании «Якутия» и ее портфельные компании, которые работают в сфере IT.

Лекция известного ученого-физика была посвящена теме квантовых технологий. Участники, интересующиеся квантовой механикой, задали профессору немало вопросов, придавая лекции формат круглого стола с оживленными обсуждениями. Квек Леон Чуань рассказал о развитии компьютерных технологий, с момента их первого появления до появления современных вычислительных систем.

После лекции сотрудники Венчурной компании «Якутия» провели встречу с Квек Леон Чуань. В ходе общения было обсуждено много вопросов, главным из которых стало взаимоотношение науки и бизнеса на примере Национального университета Сингапура. Квек Леон Чуань пояснил, что в Национальном университете за каждым институтом закреплен специалист, который на постоянной основе работает с бизнесом с целью коммерциализации научных проектов. Данный подход иллюстрирует модель развития инноваций под названием «тройная спираль» Генри Ицковица, где государство, наука и бизнес переплетаются в одно целое и работают в одном направлении с целью создания инновационных продуктов. Квек Леон Чуань отметил, что есть возможность применить проекты, разработанные на базе Национального университета Сингапура и имеющие весомый коммерческий потенциал, посредством «трансфера технологий» в Якутии. Ученый-физик подчеркнул, что республике необходимо дальше вести работу над созданием новых материалов и технологий, которые бы смогли выстоять в условиях сурового якутского климата и вечной мерзлоты. Также посоветовал развивать квантовые технологии в Республике Саха (Якутия), например, разрабатывать квантовые датчики.

В конце встречи Квек Леон Чуань пригласил сотрудников Венчурной компании «Якутия» в ближайшее время посетить Сингапур для дальнейшего налаживания сотрудничества и обсуждения практики по коммерциализации научных проектов.