Визит премьера Якутии Солодова в Центр «Сосновый бор»

24 ноября 2018 г. в Центр отдыха и оздоровления «Сосновый бор» прибыли с визитом Председатель Правительства РС (Я) В.В. Солодов, заместитель Председателя Правительства РС (Я) О.В. Балабкина и министр образования и науки РС (Я) В.А. Егоров. Участниками встречи стали воспитанники профильной смены «Агрофест» и сотрудники Центра «Сосновый бор».

По традиции почетных гостей встретили кумысом и оладьями, далее вожатый Владимир Константинов и директор Центра Я.Н. Иванова пригласили гостей на экскурсию по Центру. Первым пунктом путешествия в мир детства стал медицинский блок, где они ознакомились с деятельностью медицинских работников и лечебно-профилактическим оборудованием блока. Здесь проводятся такие оздоровительные процедуры, как галотерапия, рематера, сухая углекислая ванна, ингаляторий, светотерапия, массаж, фитобар и др.

Затем гостям представили учебный блок и условия проживания детей. Так, были презентованы спортивное занятие по программе «Суолдьут», занятие по живописи, занятие из цикла «Музыка для всех» — инструментальный ансамбль «Оркестровка», искусство презентации на иностранном языке и психологическая программа развития эмоционального интеллекта ребенка «Equator». В холле вниманию гостей представили презентацию корпоративного проекта сотрудников Центра с детьми «Сказки в Сосновом бору» — «Серебряное копытце». Исследования – неотъемлемая часть образовательной программы Центра. Так, гости посетили исследовательские занятия «Дети — детям»: «Биохимический состав якутской жеребятины», «3d моделирование. «Исследование прочностных характеристик спортивного снаряда на примере палки мас-рестлинга» и «Робототехника. «Города роботов, строим лучший мир». Изюминкой встречи стал онлайн-воркшоп «Экорешение» в национальном зале «Туьулгэ».

Встреча завершилась подведением итогов и рефлексией в холле «Толкуй», где были обсуждены актуальные вопросы и перспективы.