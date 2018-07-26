Визит посла Индии: в Якутске пройдет фестиваль индийского кино и мастер-классы

1 августа в Якутск прилетит с рабочим визитом чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Панкадж Саран. Об этом сообщили в министерстве по внешним связям и делам народов Якутии.
Посол Индии встретится в Якутске с главой республики Айсеном Николаевым и даст пресс-конференцию.
В рамках визита представителей посольства в Якутске с 1 по 3 августа пройдут фестиваль индийского кино и мастер-классы по индийскому классическому танцу. Мероприятия будут организованы генеральным консульством Индии во Владивостоке при поддержке правительства Якутии.
Показы индийских фильмов пройдут в кинотеатрах «Лена» и «Центральный». Открытие кинофестиваля состоится 1 августа в 18:10 в кинотеатре «Лена». Вход свободный.
«На церемонии открытия кинофестиваля выступит танцевальный ансамбль »Дости» из Владивостока. Кроме того, участники ансамбля проведут бесплатные мастер-классы по индийскому танцу для жительниц Якутска. »Дости» — танцевальный ансамбль, основанный в 1998 году. Участники ансамбля обучались мастерству у преподавателей из Индии», — передает пресс-служба ведомства.
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