Визит посла Индии: в Якутске пройдет фестиваль индийского кино и мастер-классы

1 августа в Якутск прилетит с рабочим визитом чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Панкадж Саран. Об этом сообщили в министерстве по внешним связям и делам народов Якутии.

Посол Индии встретится в Якутске с главой республики Айсеном Николаевым и даст пресс-конференцию.

В рамках визита представителей посольства в Якутске с 1 по 3 августа пройдут фестиваль индийского кино и мастер-классы по индийскому классическому танцу. Мероприятия будут организованы генеральным консульством Индии во Владивостоке при поддержке правительства Якутии.

Показы индийских фильмов пройдут в кинотеатрах «Лена» и «Центральный». Открытие кинофестиваля состоится 1 августа в 18:10 в кинотеатре «Лена». Вход свободный.