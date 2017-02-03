Визит ГИМС в детский сад с. Кальвица Кобяйского района

В зимний период пристальное внимание уделяется профилактике происшествий на водных объектах республики, особенно среди детей, так как они ещё не осознают, что лед может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья человека. Инспекторы ГИМС в течение всего года посещают школьные и дошкольные образовательные учреждениях республики, где проводят с учащимися и воспитанниками занятия по вопросам безопасного поведения на водных объектах.

Так, государственные инспекторы по маломерным судам Кобяйского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по республике Саха (Якутия)» провели мероприятия в детском саду с. Кальвица Кобяйского района.

Цель мероприятия – пропаганда знаний в области безопасности на водных объектах в зимний период среди детей.

В ходе бесед инспекторы ГИМС напомнили детям основные правила безопасного поведения на водных объектах и предостерегли от выхода на лед. Также ребята узнали о том, как выглядит прочный лед, где можно переходить реку с одного берега на другой и как оказать помощь пострадавшему, провалившемуся под лед.

ГИМС напоминает родителям о необходимости контроля за детьми! Не оставляйте детей без присмотра взрослых, не отпускайте одних на водоемы, объясняйте и рассказывайте о той опасности, которую таит в себе лед, что выход на лед может оказаться опасным для жизни.

Пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения может привести к беде.