Виталий Щукин, Галя Виноград и другие — в новой якутской комедии «Агент Мамбо»

В новом комедийно-криминальном боевике снялись звёзды якутских соцсетей – популярные вайнеры Виталий Щукин, Иннокентий Хобуев и другие, а также певица Галя Виноград. Съёмки фильма завершены в конце августа этого года, а премьера планируется в феврале 2019-го.

Продюсер картины – Степан Порядин, автор сценария и режиссёр – Алексей Амбросьев, оператор-постановщик – Иван Семёнов. Это совместный проект популярных объединений «Hits Production» и «Suorat».

«Идея снять фильм пришла во время гастролей с ребятами. В итоге, решили показать на большом экране звёзд «Hits Production» — основные роли сыграли ребята из этого объединения. Съемочный процесс продлился всего месяц, ведь команда работала каждый день с утра до ночи. Почему мы определили жанр фильма как криминальная комедия? В картине есть и юмор, и стрельба со взрывами», — рассказал ЯСИА Степан Порядин.

По его словам, автор сценария вдохновлялся фильмами «Двойная рокировка» (Гонконг) и его ремейком «Отступники» с Мэттом Деймоном и Леонардо Ди Каприо США). В картине даже есть намёк на связь с последней картиной.

«Если коротко рассказать о сюжете «Агента Мамбо», то это история о приключениях непутевого полицейского, который внедряется в банду угонщиков», – поделился Алексей Амбросьев.

Работа над фильмом началась 24 июля этого года. Главные роли исполняют певица Галя Виноград, популярные КВН-щики Владимир Тимофеев, Виталий Щукин, Иннокентий Хобуев, актёры Альберт Ноговицын и Дмитрий Баишев и другие.

Бюджет на данный момент (без затрат на рекламу и продвижение) – 1 миллион 100 тысяч рублей. Сейчас идёт работа с монтажом и озвучкой. После должен выйти первый тизер, а в феврале следующего года планируется премьера.