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Происшествия
13 мая 2017, 12:08
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«Вирус-вымогатель», поразивший компьютеры по всему миру, добрался до России

Компьютеры в Европе и Азии подверглись массированной кибератаке с использованием неизвестного ранее «вируса-вымогателя», вредоносная программа затронула, в том числе, сервера МВД России, сообщает «Би-би-си».

В министерстве подтвердили, что атака была зафиксирована Департаментом информационных технологий, связи и защиты.

«Благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров, что составляет менее 1%», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным СМИ, хакерской атаке подверглись также компьютеры, подключенные к внутренним сетям Следственного комитета, однако в СК эту информацию опровергли.

От вируса также пострадал российский оператор связи «Мегафон». Кибератака нарушила работу службы поддержки абонентов и некоторых точек продаж. Компания уже поставила правоохранительные органы в известность о случившемся.

Группа экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam утверждает, что больше всех в результате атаки пострадали серверы на территории России и Тайваня. Под ударом оказались и другие страны: Великобритания, Испания, Италия, Германия, Португалия, Турция, Украина, Казахстан, Индонезия, Вьетнам, Япония и Филиппины.

«Новый вирус распространяется с безумной скоростью», — цитирует издание заявление MalwareHunterTeam.

Сообщается, что программа блокирует экран компьютера, а за восстановление работы требует оплату в биткойнах.

Антивирусная компания «Лаборатория Касперского», в свою очередь, зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру. Специалисты сообщили, что наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Эксперты по безопасности из MalwareHunterTeam и «Лаборатории Касперского» сошлись во мнениях, что компьютеры атакованы вирусом WannaCry. По данным Financial Times, он представляет собой модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США Eternal Blue. Она позволяет вирусу распространиться через протоколы обмена файлами, которые установлены на компьютерах многих организаций.

Ранее стало известно, что из-за действий хакеров была нарушена работа 40 британских больниц по всей стране. Атака также затронула испанскую телекоммуникационную компанию Telefonica.

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.

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Источник: РИА Новости.
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