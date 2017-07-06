«Виртуозы Якутии» выступят с концертом на Камчатке

13 июля ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии» выступит на Камчатке с единственным концертом, сообщает kamchatinfo.com со ссылкой на краевое министерство культуры.

В министерстве отметили, что концерт приурочен к профессиональному празднику – Дню металлурга и станет своеобразным подарком горнодобывающей компании «Золото Камчатки» жителям региона – вход на концерт бесплатный.

В составе ансамбля «Виртуозы Якутии» 12 молодых скрипачей. Их имена можно видеть среди победителей Международных юношеских конкурсов: «Скрипка Севера» в Якутске, конкурсов в Венгрии, Украине, Франции, Италии, конкурса «Родина Чайковского» в Ижевске, «Новые имена» в Москве, Всероссийских Дельфийских игр в Самаре (2009 г.) и Международных Дельфийских игр в Ереване (2010г.)

Государственный ансамбль скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии» – лауреат семи международных конкурсов, за 22 года своей творческой деятельности дал более 2000 концертов в 23 странах Америки, Европы и Азии. Репертуар ансамбля обширен и состоит из более 120 произведений разных эпох, жанров и стилей.