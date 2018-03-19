Виртуальная реальность привлекла будущих гениев

18 марта стал единым днем тяги к знаниям. В рамках реализации проекта «Моя школа» на трех площадках прошел открытый форум изобретателей и рационализаторов в детском технопарке «Кванториум». В этот день все желающие приняли участие в экскурсии по Кванториуму, посетили мастерскую изобретательства и выставку изобретений. Организаторы отметили, что форум будет проводиться ежегодно.

Главной целью мероприятия была популяризация исследовательской и изобретательской деятельности в области научно-инженерного творчества. Родители и дети активно принимали участие на всех площадках и интересовались направлениями детского технопарка «Кванториум». Мастер-классы посетили 79 обучающихся 6-7 классов из 13 улусов республики. У участников наибольший интерес вызвала виртуальная реальность – как она устроена и как ее создать. Дети увлеклись роботостроением и программированием. В технопарке найдется направление на любой интерес: нейротехнологии, программирование и сетевые технологии, геоинформационные системы, энергетика и транспортные средства, физико-математические основы, дополненная и виртуальная реальность.

Детский технопарк «Кванториум» растет и развивается. Сейчас работает семь направлений и имеет множество возможностей, чтобы вырастить будущих гениев в области современной науки. Ведь дополнительное образование — это то, что ребенок выбирает сам, по своим интересам и желаниям, которые позже станут фундаментом его будущей личности и профессионализма.

Иван Михайлов, родитель: «Мы с сыном как раз специально подошли, чтобы посмотреть какие есть направления. Максим (сын) уже который месяц говорит нам с матерью про «Кванториум» и что есть направление, где изучают виртуальную реальность. Думаем, что запишем его на следующий учебный год».