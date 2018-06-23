ВИПы на «Ысыахе Туймаады-2018» — кто в чем

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ПРАЙС-ЛИСТ на проведение предвыборной агитации на досрочных выборах Главы городского округа «город Якутск» 09.09.2018 года, а также на выборах депутатов Якутской городской Думы 09.09.2018 г.
ПРАЙС-ЛИСТ на проведение предвыборной агитации на досрочных выборах Главы Республики Саха (Якутия) 09.09.2018 года, а также на выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия) 09.09.2018 г.
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