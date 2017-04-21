ВИП-рыбалка за счет государства – уголовное дело на директора госучреждения

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении директора Государственного казенного учреждения «Охрана, учет и воспроизводство охотничьих ресурсов», который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений»), сообщает Якутск.ру.

По версии следствия, подозреваемым, в сентябре 2016 года, за счет средств государственного казенного учреждения, под видом авиационных работ по государственному контракту на проведение отстрела волков на территории Республики Саха (Якутия), был организован туристический полет с целью отдыха и рыбалки пассажиров в количестве 9 человек на воздушном судне Ми-8Т из города Якутска в Кобяйский район. Впоследствии подозреваемый подписал и заверил печатью учреждения подложный акт выполненных в полном объеме работ по проведению отстрела волков на территории Якутии, предусмотренных государственным контрактом, зная о том, что фактически данные работы не осуществлялись.

В результате Государственному казенному учреждению Республики Саха (Якутия) «Охрана, учет и воспроизводство охотничьих ресурсов», причинен ущерб на сумму свыше 2,2 миллионов рублей.

Следствием изъята документация учреждения, касающаяся государственного контракта и его исполнения, а также документы авиакомпании, проводившей авиационные работы. Проводятся допросы свидетелей и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.