ВИП-подследственному предложили дать показания против министра – СМИ

Председатель коллегии адвокатов Республики Саха (Якутия) Александр БОБРОВ считает дело директора ООО «Ленатурфлот» Евгения БАЛО похожим на заказное, сообщает «Якутск вечерний». По его мнению, его подзащитный не нарушал никаких норм закона, по которым можно было привлечь его в рамках УК.

Так же адвокат полагает, что транспортная полиция своими действиями парализовала работу предприятия.

6 июля следователь предъявляла Бало обвинение.

«Когда в ИВС привели Бало, он мне сказал, что только что оперативный сотрудник предложил ему досудебное соглашение взамен на то, чтобы Бало обвинил Семена ВИНОКУРОВА в получении взятки. Якобы министр получал от «Ленатурфлота» взятки за выделение субсидии и прием отчетов. Мой подзащитный от этого отказался. Сказал, что такого не было», — пишет издание.

Напомним, что в тот период министром транспорта работал Семен ВИНОКУРОВ. Несколько дней назад он указом врио главы республики отправлен в отставку «в связи с переходом на другую работу».

Одновременно с Бало был арестован и этапирован в Иркутск Николай МЕСТНИКОВ, генеральный директор аэропорта Якутск, подозреваемый в получении взятки. Уголовное дело было возбуждено по заявлению двух предпринимателей, занимающихся упаковкой багажа в аэропорту.

Полностью статью читайте по ссылке: http://taigapost.ru/news/arestovannyy-evgeniy-balo-ot-menya-trebuyut-pokazaniya-na-ministra-transporta-yakutii