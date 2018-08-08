Виновный в смертельном ДТП Алексей Конторских снова попросил об УДО

Алексей Конторских, сбивший в 2016 году насмерть 12-летнего Колю Бурцева, и приговоренный за это к 3 годам 2 месяцам колонии-поселения, снова попросил об условно-досрочном освобождении. Его заявление рассмотрит Якутский городской суд сегодня, 8 августа.

Днем 22 апреля 2016 года Конторских, управляя микроавтобусом «Тойота-Гранд-Хайс», на большой скорости, проехал перекресток улиц Петра Алексеева-Пояркова на запрещающий сигнал светофора. Чтобы не допустить столкновения с УАЗом, едущим на встречу, он повернул в сторону тротуара возле дома №12 по улице Пояркова и выехал с проезжей части. В это время на автобусной остановке стояли люди, пятеро из них пострадали в этом ДТП. С травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены две женщины, а также двое мужчин. 12-летний Коля Бурцев скончался на месте происшествия от полученных травм.

Виновный в резонансном ДТП Алексей Конторских снова попросил об условно-досрочном освобождении

Дело вызвало широкий общественный резонанс в столице, родные погибшего мальчика организовали акцию, направленную на повышение ответственности водителей на дорогах.

В феврале 2017 года решением суда Конторских был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца. В декабре того же года осужденный подал заявление об УДО, но суд отказал ему в освобождении, Верховный суд Якутии решение оставил в силе.

В июле этого года мужчина снова обратился в суд с просьбой об освобождении от отбывания наказания. Рассмотрение материалов назначено на 8 августа 2018 года.