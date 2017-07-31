Виновным в краже оказался сторож

Столичными полицейскими раскрыта кража со стройки. Воришка оказался сторожем, который вывез похищенное в свою смену.

В столичную полицию обратились с заявлением о краже 45 алюминиевых стоек со стройки многоквартирного дома по ул.Петра Алексеева, 68.

27 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан 28-летний уроженец Усть-Алданского района, который в ходе допроса признался в содеянном. Молодой человек трудился на данной стройке бетонщиком, и вскоре у него возник умысел на хищение алюминиевых стоек. Также подрабатывая на этой стройке ночным сторожем, злоумышленник вывез чужое имущество во время одной из своих смен. Похищенное имущество он сбыл родственнику за 50 000 рублей, вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации.