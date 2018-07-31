Виновные ответят за лесной пожар, угрожавший Нахаре

Возбуждено уголовное дело по факту халатности при организации тушения лесного пожара.

Прокуратура Сунтарского района провела проверку соблюдения законодательства о защищенности населенных пунктов и лесов от лесных пожаров.

Согласно материалам прокурорской проверки, 21.06.2018 на территории Сунтарского района обнаружен лесной пожар, площадь которого при обнаружении составила 31 га. По истечении двух суток принято решение о приостановлении работ по его тушению. Впоследствии площадь лесного пожара составила более 3600 га, возникла угроза населенному пункту Нахара и объектам линий электропередач.

Решение о приостановлении работ по тушению лесного пожара принято преждевременно, без учета естественных преград, погодных условий и других факторов, влияющих на рост площади пожара. При этом, в результате ненадлежащего мониторинга за развитием прохождения лесного пожара, решение о его тушении и ликвидации принято только спустя четверо суток после существенного увеличения его площади, привлеченные к тушению наземные силы и средства пожаротушения явились недостаточными.

По итогам проверки прокуратура Сунтарского района направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения Нюрбинским МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.