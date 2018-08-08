Виновнику ДТП, в котором погиб ребенок, отказали в УДО

Конторских, который сбил пятерых прохожих, в том числе насмерть 12-летнего мальчика, снова просил об условно-досрочном освобождении. Якутский городской суд сегодня, 8 августа, рассмотрел его заявление и отказал в УДО, передает корреспондент телеканала «Якутия 24».

22 апреля 2016 года Конторских, управляя микроавтобусом «Тойота Гранд Хайс», проехал перекресток улиц Петра Алексеева — Пояркова на запрещающий сигнал светофора на большой скорости. Избегая столкновения с автомашиной УАЗ, он выехал с проезжей части и сбил пятерых пешеходов, стоявших на автобусной остановке. В больницу были доставлены две женщины и двое мужчин с травмами различной степени тяжести. 12-летний Коля Бурцев скончался на месте происшествия от полученных травм

«Я считаю, что за смерть ребенка он должен отсидеть полный срок. Ему итак дали достаточно мягкое наказание, и он должен понести его полностью», — сказала телеканалу мать погибшего мальчика Раиса Исакова.

Одна из потерпевших сказала, что была возмущена просьбой Конторских в условно-досрочном освобождении.

«После аварии я лишилась селезенки. Когда он подал на УДО, я была возмущена. Конечно, он должен досидеть срок. Подавать на УДО с его стороны не только некрасиво, но и бессовестно», — сказала потерпевшая Олеся Поклачук.

Конторских и его адвокат отказались от комментариев. Ранее он был приговорен к трем годам и двум месяцам колонии-поселения. В декабре того же года осужденный подал заявление об УДО, но тогда суд также отказал ему в освобождении.