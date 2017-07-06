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6 июля 2017, 17:40
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Виновники лесных пожаров выплатили штраф

8 лиц, причастных к возникновению природных пожаров привлечены к административной ответственности

Cотрудники МЧС и представители взаимодействующих структур ежедневно осуществляют мероприятия по предотвращению возникновения природных пожаров на территории Республики Саха (Якутия). К этой работе активно привлекаются специалисты Департамента по лесным отношениям республики, старосты, патрульные, патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы в населенных пунктах.

На сегодняшний день сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) с начала пожароопасного периода по ст. 8.32 и ст. 20.4. Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» составлено 257 протоколов.

Дознавателями надзорной деятельности федеральной противопожарной службы организована работа по установлению причастных и виновных лиц к возникновению лесных пожаров. Так, в ходе предварительных проверок и розыскных мероприятий установлены 11 лиц, причастных к возникновению природных пожаров, из которых 8 граждан привлечены к административной ответственности на общую сумму 40 000 рублей (т.е. по 5000 рублей каждый соответственно).

По всем сообщениям о лесных пожарах проводится проверка в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

По данным Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), основными причинами лесных пожаров являются: неосторожное обращение с  огнем и грозовые разряды.

С 3 июля 2017 года на территории республики  действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Якутии. Введение режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера республики связано с наступлением IV-V класса пожарной опасности в лесах, увеличением количества лесных пожаров в результате опасных природных явлений, сухих гроз со слабыми осадками и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.

В превентивных целях для недопущения возникновения природных пожаров в период действия режима чрезвычайной ситуации в лесах или особого противопожарного режима, категорически запрещается выезд в  лесные массивы.

В связи с установлением повышенного класса пожарной опасности, в целях недопущения массового возникновения лесных пожаров введен «Особый противопожарный режим» на всей территории Республики Саха (Якутия).

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