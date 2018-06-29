Виновник смертельного ДТП в Мирном получил 3,5 года колонии-поселения

Прокуратура города Мирного поддержала государственное обвинение в отношении 28-летнего местного жителя. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В суде установлено, что в июле 2017 года в городе Мирном подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля марки «Форд Фокус», двигаясь по одной из улиц города, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем марки «Волга». В результате дорожно-транспортного происшествия 48-летний водитель «Волги» получил травмы, несовместимые с жизнью.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.