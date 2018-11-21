Виновник смертельного ДТП в Булгунняхтахе — сотрудник УФСИН. Возбуждено уголовное дело

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека), в отношении младшего инспектора отдела охраны ФКУ ИК-3 УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

Предварительным следствием установлено, что 20 ноября 2018 года в период времени с 17 часов 00 минут до 17 часов 55 минут, водитель, управляя автомобилем марки «Toyota Corolla Fielder» в состоянии алкогольного опьянения, на участке проезжей части, расположенном рядом с домом № 52 по улице Пятилетка с. Булгунняхтах Хангаласского района РС (Я), совершил наезд на двух пешеходов.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина, 1949 г.р., получив телесные повреждения не совместимые с жизнью, скончалась в Булгунняхтахской участковой больнице ГБУ РС (Я) «Хангаласская ЦРБ». Вторая пострадавшая,1969 г.р., с телесными повреждениями госпитализирована в травматологическое отделение ГБУ РС (Я) «Хангаласская ЦРБ».

Подозреваемый задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.