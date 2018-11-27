Виновник смертельного ДТП Алексей Юрченко не явился в суд

27 ноября 2018 года Верховный суд РС(Я) рассмотрел апелляционные жалобы потерпевших на Постановление Якутского городского суда РС(Я) от 29 марта 2018 года, которым условно-досрочно освобожден Юрченко А.А., осужденный приговором суда к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В апелляционных жалобах потерпевшие и адвокаты потерпевших просили отменить постановление суда, указывая, что осужденным не возмещен моральный вред и материальный ущерб, также считают, что нахождение осужденного в заключении в течение 1 года не способствует достижению целям наказания, кроме этого осужденный не принес своих извинений семьям потерпевших, что, по их мнению, свидетельствует об отсутствии раскаяния в содеянном.

Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд, пришел к выводу об отмене постановления Якутского городского суда и удовлетворении апелляционных жалоб потерпевших и их защитников.

Осужденный Юрченко А.А. в судебном заседании участвовать не пожелал, его интересы представлял адвокат.