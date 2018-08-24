Виновнику страшной аварии с девятью жертвами в Якутии избрали меру пресечения

Водитель «КАМАЗ» вместо фар использовал налобный фонарь «Эра», прикрепленный к приборной панели. В темноте, не рассчитав габариты, в грузовик влетел УАЗ с 10 пассажирами. Действия водителя грузовика стали причиной аварии, в которой погибли девять человек, считает следствие. Водитель задержан и заключен под стражу, сообщили телеканалу «Якутия 24» в СУ СК России по Якутии.

Мужчина обвиняется по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Авария произошла 8 декабря 2017 года на трассе «Колыма» в Якутии. Водитель «КАМАЗ» сел за руль грузовика с неработающими фарами, и установил на приборной панели включенный налобный фонарь «Эра», луч которого направил на проезжую часть.

Это ввело в заблуждение участников дорожного движения о реальном месторасположении автомобиля. Произошло столкновение с автомобилем «УАЗ» с 10 пассажирами. Таксист, думая, что встречный автомобиль находится на безопасном расстоянии, выехал на встречную полосу относительно своего движения.

В результате столкновения в салоне «УАЗ» возник пожар. Погибли девять пассажиров, в том числе двухлетняя девочка. Трех других пострадавших, среди которых и водитель грузового авто, доставили в больницу.

Водитель «КАМАЗ» полностью отрицал вину. Были назначены автотрасологические и автотехнические судебные экспертизы. Его задержали 21 августа, а 22 ему предъявили официальное обвинение.

Якутский городской суд 22 августа в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.