Виноваты взрослые: в ДТП пострадали 2 ребенка

03 мая около 10 часов вечера в приемный покой Медицинского центра привезли 2-летнего ребенка с травмами, полученными в результате ДТП.

В ходе проверки информации было установлено, что малыш получил рваную рану щеки в тот вечер, являясь пассажиром автомобиля «Хонда Эйрвейв», которым управляла его мать.

По прибытию нарядов ДПС по месту жительства пострадавшего ребенка в с. Хатассы для получения подробного объяснения произошедшего от родителя выяснилось, что мать пострадавшего находится в состоянии алкогольного опьянения. Она пояснила, что примерно в 6 часов вечера во время следования по ул. Каландаришвили с. Хатассы со скоростью 83 км/ч не справилась с рулевым управлением, вследствие чего автомобиль совершил наезд на препятствие. После ДТП женщина, забрав ребенка, поехала к знакомой употреблять спиртные напитки. Благодаря тому, что мальчик был пристегнут в детском автокресле, в таком серьезном ДТП ему удалось избежать тяжелых травм.

Вскоре 34-летней матери придется ответить перед судом за оставление места автоаварии, участником которого она является, а также за употребление алкогольных напитков после совершения ДТП. Кроме того, материалы по факту дорожного происшествия направлены в инспекцию ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении родителя несовершеннолетнего по ст. 5.35 КоАП РФ за невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.

На следующий день еще один ребенок пострадал в результате ДТП по вине взрослого человека. 04 мая в 18:30 при проведении сверки с медицинскими учреждениями был выявлен факт обращения 11-летнего мальчика с диагнозом «автотравма».

Предварительно установлено, что около 3 часов дня на 7 км. Сергеляхского шоссе неустановленный водитель автобуса «ПАЗ 32054» маршрута №2 при высадке несовершеннолетнего пассажира на остановке допустил его падение.

Со слов пострадавшего, водитель общественного транспорта, не останавливаясь, а лишь замедлив движение, сказал ребенку выпрыгнуть из салона транспортного средства, что он и сделал. В результате «экстремальной высадки» ребенок с травмами ноги был госпитализирован в местную больницу.

В тот же день в ходе розыскных мероприятий сотрудниками ДПС был установлен и задержан водитель маршрутного автобуса.

В настоящее время по обоим фактам ДТП, в которых пострадали дети, возбуждены административные расследования.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно Правил дорожного движения водителю запрещается употреблять алкоголь после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, и предусматривает за это такое же наказание, как за управление в нетрезвом виде – штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 статьи 12.27 КоАП РФ оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 или административный арест на срок до пятнадцати суток.