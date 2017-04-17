Вилюйское землячество открестилось от Петр Петрова, поддержавшего скандальную стройку Петросяна

На слушаниях в поддержку строительства застройщиком Гамлетом ПЕТРОСЯНОМ (ООО «ЯкутСтройСити») 12-этажного дома по Петра Алексеева, рядом с 4-м магазином выступил бывший начальник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ по РС(Я) Петр ПЕТРОВ. Вместе с ним пришли молодые люди, которые также поддерживают строительство. По его словам, молодые люди, как и он сам, представляют «землячество Вилюйского района».

Мы официально заявляем, что Петр Николаевич Петров никакого отношения к Вилюйскому району не имеет.

Общественная организация “Бүлүү кэскилэ” не вовлечена ни в какие политические и хозяйственные споры. Петра Петрова мы не знаем и к нашей организации он не причастен. Более того, по нашим данным он бывший глава Нерюктяйинского наслега Мегино-Кангаласского района, бывший заместитель УБОП МВД РС(Я). В данных общественных слушаниях принимала участие молодежь из разных районов, но почему-то Петров представил себя и их вилюйчанами. Скорее всего, они (молодежь) сами не знали, почему и за что выступают.

Обращаясь к Петру Петрову, просим прекратить вовлекать молодежь республики в сомнительные дела и выступать от имени нашего землячества.

В свою очередь, мы проведем разъяснительную беседу с молодыми людьми из Вилюйского района, которые были замечены на публичных слушаниях по делу стройки Петросяна.