«Вилюйский» след во взятке на 40 миллионов?

Некоторые СМИ республики с упорством, достойным лучшего применения, пытаются политизировать дело по 40 млн. рублей, при получении которых 4 июля в Москве был задержан Савва АЛЕКСЕЕВ. В этих материалах всячески подчеркивается, что ранее он был советником мэра Якутска на общественных началах, и что фирма ДОРИСС, у которой и вымогал деньги арестованный, строит дороги в Якутске. Мол, дальше додумайте сами…

Учитывая, что в сентябре предстоят выборы мэра Якутска, создается впечатление, что определенные силы намеренно используют обычное мошенничество в своих интересах. И если называть вещи своими именами, то при помощи подконтрольных им СМИ организуют информационные атаки против мэра Якутска Айсена НИКОЛАЕВА.

Попробуем же спокойно разобраться.

В московском суде, в котором было принято решение арестовать Савву АЛЕКСЕЕВА на время следствия — до сентября, говорилось о мошенничестве в особо крупном размере. Это статья 159, часть 4 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).



Председатель наблюдательного совета и внешний консультант ПАО ДОРИСС Игорь РОЩИН так же подтвердил факт вымогательства:

«Действительно, по отношению к нашей компании была предпринята попытка вымогательства. В связи с этим мы обратились в центральный аппарат ФСБ. Все дальнейшие действия проходили под их контролем. Себя шантажировать мы никому не позволим».

Итак, и московский суд, и представитель компании говорят исключительно о вымогательстве, не делая далеко идущих выводов.

Но некоторые якутские СМИ додумывают за суд и следствие, и в своих материалах оперируют частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере) и частью 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), хотя никто пока об этом официально не заявлял.

О,кей, будь по-вашему, коллеги. Поговорим тогда о предполагаемой взятке.

ДОРИСС действительно с 2011 года работает на дорогах Якутска. То есть, фирма появилась в столице при предыдущем мэре Юрии ЗАБОЛЕВЕ. Последний тендер по Якутску прошел еще два года назад. В среднем, в Якутске ежегодно выполняются работы на 800 миллионов рублей. Все это имеется в открытых источниках, и любой желающий может убедиться лично. Так что откаты спустя два года, если на это намекают заинтересованные лица, вряд ли уместны.

Ремонт и реконструкция улично-дорожной сети Якутска, проводимая ДОРИССОМ, финансируется как из городского, так и из республиканского бюджетов. Так, в прошлом году сумма финансирования дорог от ДОРИССа, выплаченная из бюджета города и республики в совокупности составила около 1,2 млрд. рублей.

Как сообщается на сайте компании, рабочий сезон прошлого года для ПАО «Дорисс» завершился на хорошей ноте. Только на якутском направлении были освоены два миллиарда рублей. Откуда взялись еще 800 млн. руб., удивится внимательный читатель.



Те же СМИ, подчеркивая, что ДОРИСС ремонтирует дороги Якутска, почему-то стыдливо умалчивают о том, что эта фирма второй год подряд работает на строительстве федеральной дороги «Вилюй». В этом году ДОРИСС выполняет работы на сумму около 700 миллионов рублей на двух участках этой дороги.









И, что весьма любопытно, ДОРИСС заявлен на предстоящих торгах при выборе подрядчиков на строительство дороги «Вилюй». Объявления о предстоящих торгах были размещены в сети 14 июня и 30 июня. Именно это обстоятельство, которое старательно замалчивают некоторые СМИ, кажется нам особенно важным. Если я что-нибудь понимаю во взятках, то, надо полагать, их требуют или дают именно накануне решающего конкурса, чтоб обеспечить лобби.



Вот на что стоит обратить внимание. Нет ли в деле по взятке на 40 миллионов рублей «Вилюйского» следа, имеется в виду Упрдор «Вилюй»? Ведь спустя четыре дня после размещения последнего объявления о тендере от Упрдор «Вилюй», бывший офицер ФСБ Савва АЛЕКСЕЕВ взят с поличным в Москве…



А то заладили попугаем: бывший советник мэра – дороги Якутска – откат. Технология-то известна – навешивай ярлыки, манипулируй информацией. Что же вы про предстоящий тендер от Упрдор «Вилюй» молчите? Ась?



Главный инженер ПАО «Дорисс» Николай МЯСНИКОВ в одном из интервью, отметил:

«Если наши планы по росту объёмов воплотятся в контракты, то потребуются дополнительно люди. Полагаю, что численность якутского филиала возрастёт на 50 человек, количественно это целый участок. В общем, могу уверенно сказать, с Якутией мы связываем большое будущее».

Савва Усементаевич и ранее упоминался в СМИ в делах по рэкету. Например, сайт в поддержку Валерия ДОРЖИЕВА сообщал о том, как ФСБ-ник Алексеев давил на Надежду ЗАХАРЕВИЧ, единоличную владелицу Крытого рынка, который хотели купить родители Саввы Усементаевича, владельцы сети магазинов «РозТор».

На сайте «Свободная касса» (http://s-kassa.com), посвященном «бизнесу в погонах» имеются любопытные сведения о том, как сотрудник УФСБ РС(Я) АЛЕКСЕЕВ Савва Усементаевич требовал от некой КУЗИНОЙ Н.В. отказаться от полномочий конкурсного управляющего ООО «Ресурс-холдинг» в пользу ВЕШКУРОВА Д., а в противном случае угрожал уголовным преследованием.

Имя Саввы АЛЕКСЕЕВА упоминается и в связи со скандалом в Нерюнгри, где с большой задержкой строятся дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В этом контексте упоминаются и другие громкие имена…

Надо полагать, есть и другие сведения, пока не просочившиеся в СМИ.

В общем, возможно, речь идет о мошенничестве или о рэкете. Официально пока о взятках ничего не озвучено. А если вбрасывать информацию о предполагаемой взятке, то уж, коллеги, давайте полную, а не, кастрированную, в угоду определенным политтехнологиям.

И в связи с последними событиями интересно узнать, кто вообще «привел» ДОРИСС в город и республику? Это помогло бы разобраться во многих вещах, скрытых от внимания общественности…

В статье приводятся личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.

