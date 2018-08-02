Вилюйский избирком отказал СР в регистрации их кандидатов

9 сентября состоятся депутатов Вилюйского районного Совета.

31 июля Вилюйская территориальная избирательная комиссия приняла решение отказать в регистрации кандидатам в депутаты районного Совета депутатов Вилюйского улуса, выдвинутых местных отделением политической партии «Справедливая Россия». Причина – ошибки в оформлении документов.

Мотивированное решение подписано председателем ИКМР «Вилюйским улус (район)» Т.Н. ИВАНОВЫМ и секретарем В.И. АТЛАСОВОЙ.

Напомним, что пять лет назад глава Вилюйского улуса Сергей ВИНОКУРОВ лично выступил паровозом списка СР на выборах в районный Совет. И фракция партии получилась достаточно сильной.

В мае прошлого года Сергей Николаевич заявил, что выходит из рядов «Справедливой России», о чем заявил на расширенном заседании по подготовке к проведению Ысыаха Олонхо. Винокуров заявил, что делает это «для консолидации общества».

Однако летом этого же года Сергей Николаевич выдвинулся на выборы главы администрации Вилюйского улуса опять-таки от СР.

Нынче же СР не смогла зарегистрировать свой список в Вилюйском ИКМО.

По данным SakhaLife, вопросы у членов Вилюйской ИКМО могут возникнуть и к партспискам местного отделения другой партии – ЛДПР.

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