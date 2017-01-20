Вилюйский глава просит исследования воздействия промышленного освоения на экологию улуса

20 января в Министерстве охраны природы РС(Я) в рамках VI Съезда Совета муниципальных образований РС(Я) состоялась встреча с главами Вилюйского улуса.

Глава Вилюйского улуса Сергей ВИНОКУРОВ отметил, что Год экологии был объявлен в Вилюйском улусе еще в 2016 году, и это, прежде всего, было связано с первым запуском ракетоносителей «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный».

«По вопросам экологии Вилюйский улус уже много лет находится в центре событий, начиная с конца 80-х – начала 90-х годов, когда поднимался вопрос о негативном воздействии алмазной промышленности на окружающую среду. Объявив Год экологии в Вилюйском районе, мы намеревались показать, с какой ответственностью относимся к вопросам экологии и защите природы родного края», — сказал он.

В ходе встречи главы поселений задавали интересующие их вопросы. Специалисты министерства проинформировали об изменениях федерального законодательства в области охраны окружающей среды, о порядке создания особо охраняемых природных территорий местного значения, вопросах обращения с отходами, добыче полезных ископаемых и обеспечении чистой питьевой водой.

Глава Вилюйского улуса также затронул вопрос негативного воздействия газовой промышленности на окружающую среду. Он отметил, что на сегодня 86% добываемого и потребляемого на территории республики газа добывается в Вилюйском улусе.

«Мы уже более 50 лет занимаемся добычей газа. Более того, в скором времени на территории Вилюйского улуса будет построена газовая электростанция. Но, что касается негативного воздействия, я возлагаю надежды на Министерство охраны природы РС(Я) в дальнейшем исследовании данного вопроса».

Директор ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ» Минприроды РС(Я) Лена ВОЛКОВА сообщила о том, что в марте этого года запланированы мониторинговые исследования на территории Вилюйского улуса. Также она объяснила, почему исследования будут проводиться именно весной.

«Зимой загрязняющие вещества аккумулируются в снеге, что дает наиболее эффективные результаты. В настоящее время разрабатывается план проведения мониторинговых работ».

В свою очередь, Яков ЗАРОВНЯЕВ заявил, что весной планируется организация выездной Коллегии министерства в п. Кызыл-Сыр Вилюйского улуса. Итогом встречи стал обмен опытом работы и договоренность о дальнейшем сотрудничестве.