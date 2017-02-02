Вилюйский депутат: Глава Винокуров ведет себя не по-мужски

11 января SakhaLife со слов депутатов Вилюйского районного Совета сообщал о том, что на первой планерке наступившего года глава Вилюйского улуса Сергей ВИНОКУРОВ оскорбил депутатов публично назвав их дураками. «В Вилюйском улусе не поделили «алмазные» деньги: Глава публично обозвал депутатов… дураками?» http://sakhalife.ru/v-vilyuyskom-uluse-ne-podelili-almaznyie-dengi-glava-publichno-obozval-deputatov-durakami/

Публикация получила большой резонанс. 25 января пресс-служба администрации Вилюйского улуса направила пресс-релизы нескольким СМИ, в том числе и SakhaLife, в которых сообщалось, что Сергей Винокуров не называл депутатов «дураками», а назвал «дурацким» решение районного Совета. «Глава Вилюйского улуса: Нельзя превращать принятие бюджета в политические баталии» http://sakhalife.ru/glava-vilyuyskogo-ulusa-nelzya-prevrashhat-prinyatie-byudzheta-v-politicheskie-batalii/ В общем, администрация проблему перевела на трудности перевода, мол, эта часть речи главы прозвучала на якутском языке.

Сегодня с SakhaLife связался Егор Ревович КОНСТАНТИНОВ, депутат Вилюйского районного Совета, начальник Вилюйской РЭС.

— Дело в том, что на той первой планерке наступившего года я один присутствовал из депутатов районного Совета. Как руководитель районной РЭС, я всегда посещаю планерки у главы района. И я со всей ответственностью заявляю, что глава Сергей Винокуров назвал «дураками» именно депутатов районного Совета, а также меня лично, а не решение, которое было принято нами. И говорил он не только на якутском языке «акаары», как пытаются представить, в основном, говорил по-русски, так что в адрес депутатов прозвучали такие слова как «дураки», «без головы», «не знают законов».

Читая сообщения в СМИ, поданные администрацией Вилюйского улуса, я понял, что Сергей Николаевич свои слова «токурутан кэбистэ», переиначил. Тогда получается, что это я распространил неверную информацию? Подумав, я решил обратиться в вашу редакцию, чтоб без громких слов, без оскорблений, без шума, но все же заявить, что и в первый раз, и сейчас именно я говорю правду, что глава Вилюйского улуса, публично, на планерке, в присутствии работников администрации, руководителей предприятий, назвал депутатов районного Совета «дураками». Все присутствовавшие на той планерке сами все видели, слышали, и знают, кто из нас говорит правду. Бюджет района мы, депутаты, на внеочередной сессии 27 января, приняли. Так что никакой политизации, нагнетания ситуации здесь нет. Уточняю я это только по одной причине – чтоб люди, которые черпают информацию из СМИ, тоже знали правду.

Конечно, меня огорчает и удивляет, что человек улусного масштаба так себя ведет. Сначала оскорбляет депутатов, а потом отказывается от своих слов, произнесенных им публично. Я такого поведения не понимаю.



В статье отражена личная точка зрения и оценочные суждения Егора Ревовича Константинова на события, вызвавшие широкий общественный интерес.