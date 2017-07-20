Вилюйчане продолжают бороться с лесными пожарами

В Вилюйском районе производится наращивание сил и средств пожаротушения.

В связи с ухудшением метеорологических условий, продолжительным отсутствием осадков и порывами ветров до 15 м/с, в Вилюйском районе сохраняется сложная лесопожарная обстановка. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 4 новых пожаров. В настоящее время общая площадь действующих пожаров составляет 15,8 тыс.га. Предварительно, пожары возникли вследствие грозовой активности.

В целях стабилизации ситуации с лесными пожарами в районе, в рамках межмуниципального маневрирования, на сложные участки были переброшены десантники-пожарные и парашютисты-пожарные с Верхневилюйского, Нюрбинского, Мирнинского и Сунтарского авиаотделений. Кроме того, Вилюйской лесной охране помогают работники пожарно-химических станций Верхневилюйского, Сунтарского, Ленского, Нюрбинского, Томпонского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского и Якутского филиалов ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс». Также, 19 июля, наземным путем осуществлена переброска с Горного района 46 парашютистов и десантников федерального резерва.

Всего на тушении пожаров работают 111 специалистов Авиалесоохраны, 42 работника пожарно-химических станций ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс», 85 привлеченных и 4 сотрудника пожарной службы. Руководителями тушения лесных пожаров являются работники Вилюйского лесничества, Вилюйского филиала ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» и ГБУ «Авиалесоохрана». Задействовано 11 единиц техники. Так, компаниями ЯТЭК и «Упрдор Вилюй» предоставлены 2 бульдозера, администрациями МО «Чернышевский наслег», МО «Чочунинский наслег», МО «Екюндюнский наслег» и МО «Борогонский наслег» выделено 6 тракторов, также задействованы техника пожарной службы и Вилюйского филиала ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс».

Угрозы населенным пунктам и объектам нет, работы по ликвидации пожаров и наращиванию сил продолжаются.