Виктория Лопырева блистала на победном матче в якутских бриллиантах

Российская спортивная телеведущая и фотомодель Виктория ЛОПЫРЕВА неизменно привлекает к себе внимание публики.
Накануне футбольного матча между Россией и Испанией наши земляки сообщили в соцсети, что блистательная Виктория наденет на матч кольцо с якутскими бриллиантами. Судя по кольцу, оно изготовлено известным российским брендом.
Виктория слово сдержала. На многочисленных фото и видео наличие кольца с бриллиантами видно.
Источник: Екатерина ВАСИЛЬЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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