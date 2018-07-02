Виктория Лопырева блистала на победном матче в якутских бриллиантах

Российская спортивная телеведущая и фотомодель Виктория ЛОПЫРЕВА неизменно привлекает к себе внимание публики.

Накануне футбольного матча между Россией и Испанией наши земляки сообщили в соцсети, что блистательная Виктория наденет на матч кольцо с якутскими бриллиантами. Судя по кольцу, оно изготовлено известным российским брендом.



Виктория слово сдержала. На многочисленных фото и видео наличие кольца с бриллиантами видно.

