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Политика
27 апреля 2017, 17:32
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Виктория Габышева: Я не предлагала политику «замять вопрос»

На этой неделе стало известно, что народный депутат республики Александр ДУДНИКОВ оказался «Диссернету» не по зубам.
Министерство образования и науки РФ опубликовало на своем сайте приказ №218/нк от 16 марта 2017 года «Об отказе в лишении ученой степени кандидата наук». В нем идет речь об отказе в заявлении ГЕЛЬФАНДУ М.С, ЗАЯКИНУ А.В., РОСТОВЦЕВУ А.А., БАБИЦКОМУ И.Ф., ГАБЫШЕВОЙ В.В, ЯСАВЕЕВУ И.Г о лишении ученой степени кандидата технических наук Дудникова Александра Николаевича.
Вот как прокомментировал Александр Дудников ИА SakhaNews этот факт:
«В 2014 году ко мне обратился один из заявителей и сказал о претензиях «Диссернета» к моей диссертации, предложив «замять вопрос». Я ответил, что не вижу нарушений с моей стороны, и отказался. После этого в прессе появились обвинения в мой адрес, меня объявили плагиатором».
Комментарий ньюсмейкера привtlty в сокращении. Имя заявителя, предложившего «замять вопрос» Дудников не назвал, но его заявление способно бросить тень на проект в целом.
«Блокнот Якутск» ответил статьей «Дудников трижды врет — Андрей Заякин», в котором назвал одного из заявителей, имевшего беседу с Дудниковым в 2014 году. Им оказалась известная в республике журналистка и писательница, правозащитница Виктория ГАБЫШЕВА.
— В 2014 году я действительно ходила к Александру Дудникову, чтобы дать ему возможность объяснить плагиат, найденный «Диссернетом» в его кандидатской диссертации. Александр Николаевич много и пространно говорил. Но меня не убедил в своей честности. Тогда я поставила подпись под заявлением о лишении его ученой степени. Про «замять вопрос», как говорит Дудников, и речи не было. Вообще, мне странно, что народный депутат республики оперирует такими уголовными понятиями.
Таким образом, факт, что Минобрнауки отказал заявителям в ходатайстве о лишении Александра Дудникова ученой степени кандидата технических наук.
Что касается остального… Обе стороны намекают на то, что действия оппонентов могут быть небескорыстными.
Депутат и руководитель Александр Дудников заявил, что один из подписантов приходил к нему в 2014 году с предложением «замять вопрос», а после его отказа появились негативные публикации в СМИ.
Сооснователь «Диссернета» и политик Андрей ЗАЯКИН, в прошлом году безуспешно пытавшийся избраться депутатом Госдумы от Якутии и ряда соседних регионов по партспискам «Яблока», намекает на коррумпированность ВАКа Минобрнауки РФ.
Напомним, что ранее Диссернет заявлял в СМИ о том, что диссертации и других якутских политиков могут быть липовыми. В этом списке были зампреды правительства Якутии Михаил ГУЛЯЕВ и Игорь НИКИФОРОВ, ректор СВФУ Евгения МИХАЙЛОВА, заместитель мэра Якутска Евдокия ЕВСИКОВА и другие.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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